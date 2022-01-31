Inaki Pena resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" denildi.

"İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.



Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan İspanyol file bekçisi, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur" dedi.



Bu arada, Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçirildi.



Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtildi.



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.