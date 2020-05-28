İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A yeniden başlayacak

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lige 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edileceği belirtildi.



Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, "2019-2020 sezonuna devam etmek için tüm paydaşlarımıza danışarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ligde kalan 92 maçın Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacağı kaydedildi.



Öte yandan BBC, haftada 4 maçı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu.



İngiltere'de Corona virüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.

SERİE A 20 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu. Corona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran'da başlayacak.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bugün lig yönetimi ve federasyonla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Serie A'nın başlama tarihi belli oldu. Toplantı sonrası ligin 20 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının ise 13 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.