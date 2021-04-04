İngiltere'de tribüne dönüş planı

İngiltere tribüne dönüş için önemli bir adım atıyor. 25 Nisan'da Tottenham ve Manchester City arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde stadyumda 8 bin taraftar yer alacak.

Tedbirlerin gevşetilmesi yönündeki protokolü uygulayan yetkililer, ilk seyircili maç denemesini bu ay yapacak.

Kullanıma açılacak koltukların bir bölümü satışa çıkacak. Diğer bölümü için sağlık çalışanlarına davetiye verilecek.

İngiltere Lig Kupası finaline ev sahipliği yapacak Wembley Stadyumu, yaz aylarında da önemli maçlara sahne olacak.

Euro 2020'de yarı final ve final maçları, İngiltere'nin sembolik stadında oynanacak.



