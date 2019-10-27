Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Umut Nayir, maçı kazandıkları için kimsenin kendilerine şampiyonluk hediye etmeyeceğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut Nayir, "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de çıktım ve derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Golden önce Caner Erkin'le konuştuklarını kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Caner abi ile yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. 'Öne orta yapacağım öne gel' dedi. O güzel ortaladı ben de güzel vurdum sonuç güzel gol oldu." dedi.



"FUTBOLUN TEK DOĞRUSU YOK"



Motivasyonlarını diğer maçlar için de korumaları gerektiğini aktaran Umut Nayir, şunları kaydetti:



"Zor günler geçiriyoruz. Futbolun tek doğrusu yok. Kazanırsanız doğru, kaybedersen yanlış oluyor. Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku, heyecan vardır. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık. Derbide motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda oluyor. Bunu koruyabilmemiz lazım. Kırılma anları bizim aleyhimize de sonuçlandı. Özellikle Avrupa'da 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. İnşallah bu maç çıkış noktamız olur. Diaby ile oynayıp Nzonzi'nin topla buluştuğu alanı kapatmaktı önceliğimiz. Bu görevi de iyi yaptığımızı düşünüyorum."

