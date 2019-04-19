Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı paylaşılamıyor. Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki yıldız, transfer için İtalya'da yine gündem oldu.

Star gazetesinin İtalyan La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı haberde, daha önce Fiorentina ve Lazio'nun ilgilendiği Eljif Elmas için bu kez bir başka İtalyan devi İnter'in devrede olduğu iddia edildi.

Milano kulübünün bugün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a bir temsilci göndereceği belirtildi.

Haberde Elmas için 15-20 milyon euronun gözden çıkarıldığına vurgu yapıldı.

Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.