Işıl Alben Galatasaray'dan ayrıldı (Işıl Alben kimdir, Galatasaray'dan neden ayrıldı?)

Işıl Alben, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.



Tecrübeli basketbolcu, "Çok değerli Galatasaray ailem" ifadesini kullandığı paylaşımında "Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir

açıklama yapmam gerekiyor. Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubatın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Işıl, Galatasaray'a sevgisinin her zaman devam edeceğini vurgulayarak, "Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda

hissettiğim Fatih Terim hocama, sayın başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray camiasına ve siz büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

IŞIL ALBEN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlayan Işıl Alben, burada iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız sekiz yıl oynamıştır. İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bunun yanı sıra altyapıda oynadığı yıllarda birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini almıştır. On altı yaşında A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlenmiştir.



İstanbul Üniversitesi'nden sonraki durağı ise BOTAŞ olmuştur. Daha sonra ise Galatasaray'a transfer olmuştur.



Galatasaray'a 2014 yılında veda edip Dinamo Kursk'ta oynamaya başlamıştır.



2014-2015 sezonunun sonunda tekrar Galatasaray'a dönmüştür. İkinci Galatasaray dönemi beş sezon süren Işıl, Haziran 2020'de yeni sözleşme konusunda kulübüyle anlaşamaması sonucu takımdan ayrılmıştır ve eski takımı BOTAŞ ile sözleşme imzalamıştır