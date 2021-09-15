İsmail Balaban Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek: Başpehlivanlar kozlarını paylaşacak

Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde güreşseverler bir araya geliyor.



Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği önemi anımsatmak için tertip edilen Ulugazi Yağlı Güreşleri, pazar günü Maltepe’de düzenlenecek.



Etkinlikte 64’ü başpehlivan olmak üzere 14 boyda yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek.



Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde nefes kesecek rekabetlerin yanı sıra her yaş grubuna hitap eden farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına birbirinden öğretici atölyeler kurulacak ve söyleşiler yapılacak.