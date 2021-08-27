İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe bugün resmen açıklanacak

Real Madrid, bu yazın en sükse transferine imza atmak için geri sayıma geçti.



Marca'nın verdiği habere göre Kylian Mbappe, PSG'nin tüm tekliflerine kamuoyu baskısına ve vaatlere rağmen geri adım atmadı ve artık Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın durumda.



Haberde, Real Madrid'in Mbappe ile ilgili resmi açıklamayı bugün yapmayı planladığı da ifade edildi.



Real Madrid'in, Mbappe transferi için PSG'ye 170 milyon + 10 milyon euroluk son teklifi sunduğu ve artık dev imza için geri sayıma geçtiği yazıldı.



PSG ise yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.



Önceki günlerde de AS'ta çıkan haberde, Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin Florentino Perez tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edilirken, Mbappe'nin kendisini sağlam tutması halinde bu yaz değilse de gelecek yaz mutlaka Real Madrid'e gideceği de dile getirilmişti.