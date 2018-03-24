İstanbul BŞB ile Beşiktaş SJ karşı karşıya geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 69-56 yendi. Bu sonuçla, iki maç aranın ardından kazanan siyah-beyazlılar 15. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 13. kez mağlup oldu.



Karşılaşmaya Buva'nın sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3. dakikayı 6-3 önde geçti. Hızlı hücumlarda Weems ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 7. dakikada eşitliği sağladı: 10-10. Siyah-beyazlılar, Semih Erden ve Adams'ın kaydettiği sayılarla ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Can Maxim Mutaf'ın üç sayılık basketiyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikayı 20-17 önde bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hücumda üst üste top kayıpları yaparak 18. dakikada siyah-beyazlılar karşısında 14 sayı (19-33) geriye düştü. Pota altında Semih Erden ve Clark ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, turuncu-lacivertliler önünde soyunma odasına 37-25 üstün girdi.



İkinci yarıya tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, hücumda top kayıpları yapmayı sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında farkı 25. dakikada 20 sayıya kadar çıkardı: 29-49. Siyah-beyazılar, düşük tempoda oynanan üçüncü periyodu 53-36 önde bitirdi.



Skor üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 69-56 mağlup etti.

