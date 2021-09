İşte Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puan durumu (Beşiktaş kaçıncı sırada, hangi maçları kaldı?)

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, iki maçta topladığı 6 puanla liderliğini korudu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 1-0 yendi.



Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.



Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach ile oynadığı lig maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Norveçli santrfor Erling Haaland ise tedavisinin devam etmesi nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.



Haaland, maç öncesinde düzenlenen törenle, Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi forveti ödülünü aldı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.



C Grubu'nda Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Hollanda temsilcisi Ajax, 6 puan ve averaj farkıyla Borussia Dortmund'un önünde ikinci hafta sonunda liderliğini sürdürmeye devam etti. Puanı olmayan takımlardan Beşiktaş üçüncü, Sporting Lizbon son sırada yer aldı.



C Grubu'nda ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



Takım O G B M A Y Av. Puan



Ajax-----------------------------2 2 0 0 7 1 6 6 Borussia Dortmund----2 2 0 0 3 1 2 6 Beşiktaş ---------------------2 0 0 2 1 4 -3 0 Sporting Lizbon-----------2 0 0 2 1 6 -5 0



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN C GRUBU'NDA KALAN MAÇLARI

10 Ekim Sporting Lizbon

3 Kasım Sporting Lizbon (Deplasman)

24 Kasım Ajax

7 Aralık Borussia Dortmund (Deplasman)

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMANIN GÜZELLİĞİNİ YAŞADIK"