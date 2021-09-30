İşte Süper Lig’de 8. Haftanın maç programı

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe kendi evlerinde oynarken, Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanda puan arayacak. Milli maç arasından önceki son haftanın fikstüründe takımlar kıyasıya rekabete girecek. İşte Süper Lig’de 8. Hafta’nın programı

Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 11:41

İşte Süper Lig’de 8. Haftanın maç programı

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Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


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