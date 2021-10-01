İşte Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve haftanın hakemleri

Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:



Yarın:



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya) - Volkan Bayarslan



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat) - Erkan Özdamar



2 Ekim Cumartesi:



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mert Güzenge



16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel) - Burak Şeker



19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) - Yaşar Kemal Uğurlu



3 Ekim Pazar:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya) - Halil Umut Meler



16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) - Atilla Karaoğlan



16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon) - Bahattin Şimşek



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) - Ali Palabıyık





NTV SPOR ÖZEL: EMRE DEMIR, BARCELONA IÇIN GÜN SAYIYOR