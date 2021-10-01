İşte Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve haftanın hakemleri

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 09:15
Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya) - Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat) - Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel) - Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) - Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya) - Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) - Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon) - Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) - Ali Palabıyık
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