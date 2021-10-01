İşte Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve haftanın hakemleri

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi bugün yapılacak 2 maçla başlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe kendi evlerinde oynarken, Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanda puan arayacak. Milli maç arasından önceki son haftanın fikstüründe takımlar kıyasıya rekabete girecek. Haftanın hakemleri de belirlendi. İşte Süper Lig’de 8. Hafta’nın programı...

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 09:15

İşte Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve haftanın hakemleri

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Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya) - Volkan Bayarslan 

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat) - Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel) - Burak Şeker

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) - Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya) - Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) - Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon) - Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) - Ali Palabıyık

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