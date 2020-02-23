"İstifa haberleri gerçeği yansıtmıyor"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 22:14 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 22:46

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Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. 

NTV'ye konuşan Kazak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

"GEREKLİ ŞEYLERİ 1-2 GÜN SONRA ERSUN HOCA SÖYLER"

Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.


Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."

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