İZLANDA-TÜRKİYE KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
A Milli Futbol Takımımız, 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderliğe yükseldiği EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşıyor.
21. dakikada Sigurdsson'ın golüyle İzlanda 1-0 öne geçti.
31. dakikada Sigurdsson kendisinin ve İzlanda'nın 2. golü attı: 2-0
40. dakikada Dorukhan'ın golüyle farkı 1'e indirdik: 2-1
11'LER
İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, Gunnarson, G.Sigurdsson, Sigurjonsson, Gudmundsson, Kjartansson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz