İzlanda Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (11 Haziran 2019 EURO 2020 Eleme maçı)

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Cengiz ve Kaan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanmıştı. Böylece Milli Takım oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmış ve liderliğe yükselmişti.

İzlanda Türkiye maçı, bu akşam (11 Haziran Salı) günü 21. 45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

Futbolseveler Türkiye İzlanda maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi.



Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.



Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye-İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

İZLANDA'DA SKANDAL

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi.



Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saatten fazla süreyle pasaport kontrolünde bekletildi.



Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.





