Joaquin Correa, 31 milyon euroya Inter'e transfer oldu

Inter'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu Joaquin Correa'nın zorunlu satın alma koşuluyla Lazio’dan kiralandığı bildirildi. Mavi-siyahlı kulübün, bu transfer için Lazio'ya 31 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.



Correa’nın ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.



Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.



Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.

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