Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Fabio Luciano, Mehmet Aurelio ve Can Arat, düzenlenen bir söyleşide açıklamalarda bulundu.



İstanbul'da yapılan söyleşide soruları yanıtlayan sarı-lacivertli efsane futbolcu Alex, futbol takımına sportif direktör olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Bir jübile beklentisinin olmadığını belirten Alex, "Jübileden değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Futbolu 2014 yılının aralık ayında bıraktım. Şu an futbolu takip eden biriyim. Jübile olsaydı fena olmazdı ama bununla ilgili bir beklentiyle hayatımı sürdürmüyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi değerlendiren Alex, "Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesiyle derbi Galatasaray için daha değişik bir anlama büründü. Herkes Galatasaray'ın daha atak başlayacağını düşündü ama öyle olmadı. Fenerbahçe geriye düştü ama mücadelesini bırakmadı. Alışılagelen Kadıköy'de galibiyet ama geriye düşüp, eksik oyuncuyla mücadele edip, maçı böyle bitirmek önemliydi. Taraftarlara sorarsanız mücadeleden memnunlardır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'yi her zaman konuştuklarını dile getiren Brezilyalı eski yıldız, ülkesinde sarı-lacivertli kulüp için futbolcu izleyip izlemediği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:



"Ayrıldığımızdan beri kulüple çeşitli sebeplerden dolayı çok yakın ilişkilerde bulunamadık. Eski başkanımız Aziz Yıldırım bizden isteseydi, Brezilyalı oyuncular konusunda tavsiyede bulunurduk. Şimdi yeni başkan Ali Koç isterse, ona da yardım etmek adına bütün desteği sunacağımızı söyleyebilirim. Şu an böyle bir şey yok. Bu işi yapan kişiler hala Fenerbahçe'de görevdeler."



Alex, imkanı olsaydı kariyeri boyunca Fenerbahçe'de oynamak isteyeceğini aktarırken, Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklif edilmesi durumunda buna cevabının olumsuz olacağını sözlerine ekledi.



"FENERBAHÇE'YE GELEN FUTBOLCUNUN GÖZÜNDEN ATEŞ ÇIKMALI"



Brezilyalı eski savunma oyuncusu Fabio Luciano, Fenerbahçe'ye transfer olacak oyuncuların nasıl bir kulübe katıldığını gitmeden bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun gözünden ateş çıkmalı. Fenerbahçe böyle bir kulüptür. Kazanırsan seni omuzlarda taşırlar. Oyuncu bunu bilmeli. Geldiğimde bana bunlar anlatıldı. Benim gözümde Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcusu Alex'tir." diye konuştu.



Luciano, sarı-lacivertli takımda Beşiktaş, Sakaryaspor ve Galatasaray'a karşı attığı golleri unutamadığını ifade etti.



Mehmet Aurelio ise Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemin istediği şekilde gelişmediğini dile getirerek, "Sonrasında gelen teklifleri değerlendirdim. Ancat adaptasyon durumu biraz farklı oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönmek istedim fakat istediğim takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe kendi oyuncuları olduğu için istemedi. Fakat ben de baktığımda sizler kadar kendimi Fenerbahçeli hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Öte yandan, Can Arat da takımda düzenli forma giymeye başladığında Luciano ile oynayamamasının kariyerindeki en büyük şanssızlık olduğunu dile getirdi.