Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’ndaki karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
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42. dakikada Kasan Ali Kaldırım kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Soldado.
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.
RIDVAN DİLMEN'DEN KIRMIZI KART YORUMU
Ev sahibi Fenerbahçe’de tek eksik var. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, Galatasaray'a karşı forma giyemiyor.
Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray’da ise savunmada 2 eksik var. Sarı-kırmızılılarda cezalı Luyindama ve Marcao kritik maçta yok.
İki takım arasında Kadıköy’de oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 1999 yılından bu yana yenilgisi bulunmuyor.