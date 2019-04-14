Spor Toto Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayınlacak.
Ev sahibi Fenerbahçe’de tek eksik var. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Teknik direktör Ersun Yanal’ın sahaya, Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Zajc, Dirar, Moses, Soldado 11’ini çıkarması bekleniyor.
REKABETTEKİ İSTATİSTİKLER
Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray’da savunmada 2 eksik var. Sarı-kırmızılılarda cezalı Luyindama ve Marcao bu kritik maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Teknik direktör Fatih Terim'in sahaya, Muslera, Mariano, Semih Kaya, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne 11’ini çıkarması bekleniyor.
İki takım arasında Kadıköy’de oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 1999 yılından bu yana yenilgisi bulunmuyor.