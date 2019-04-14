Spor Toto Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayınlacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Soldado.
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.
REKABETTEKİ İSTATİSTİKLER
Ev sahibi Fenerbahçe’de tek eksik var. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray’da ise savunmada 2 eksik var. Sarı-kırmızılılarda cezalı Luyindama ve Marcao bu kritik maçta forma giyemeyecek.
İki takım arasında Kadıköy’de oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 1999 yılından bu yana yenilgisi bulunmuyor.