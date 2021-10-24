Kadıköy'de "yönetim istifa" tezahüratları

Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildiği mücadelenin ardından tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.10.2021 - 21:26 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 21:29

Kadıköy'de "yönetim istifa" tezahüratları

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Trabzonspor'un ardından Alanyaspor'a da kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Pereira ile Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratta bulundu.

Portekizli teknik adam ile Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, maçın bitimiyle "yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, maç sonunda oyuncuları da ıslıkladı.

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