Kadıköy'de "yönetim istifa" tezahüratları

Trabzonspor'un ardından Alanyaspor'a da kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Pereira ile Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratta bulundu.

Portekizli teknik adam ile Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, maçın bitimiyle "yönetim istifa" tezahüratı yaptı.



Taraftarlar, maç sonunda oyuncuları da ıslıkladı.