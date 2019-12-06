Kadın hakem çözüm olur mu? (MHK çalışma yapıyor)

Merkez Hakem Kurulu (MHK), kadın futbol hakemlerine yönelik özel bir çalışma yapıyor.

Konuyu gündeme taşıyan işim, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan oldu.

İstanbul’daki Liverpool-Chelsea maçında harika bir yönetim gösteren Stephanie Frappart'ın rol model olduğunu belirten Aslan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün Riva'da düzenlediği basın toplantısı sonrası yaptıkları dost sohbetini yazdı ve özetle şunları aktardı:

"...Ligimizde maçları kadın hakemler yönetse, tartışmalar sona erer mi?



Özdemir, bu konuda MHK'nin hazırlık içinde olduğunu açıklayıp ekliyor: "Kadınların futbolun içinde çoğalması gerek. Bunun destekçisiyiz. Ancak kadın hakemlerin maçları yönetmesi tartışmaların son bulacağı anlamına gelmez, ben bu görüşe katılmıyorum."

Güneş de kadın hakem konusuna olumlu yaklaşanlardan:

“Kadınlarımıza değer vermeliyiz, iyi bir eğitimden geçirmeliyiz. Kadın hakemlere çok sıcak bakarım yönetmesine."...



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriye Alp: "Geçtiğimiz günlerdeki bir toplantıya 11 kadın hakemimiz katıldı. Onlara 'Siz çalışın önünüzü açmaya hazırım' dedim. Şu anki hakemlerimiz Süper Lig seviyesinde değil. Bir maçta hakemlerimiz 10-12 km katediyor. Kadın hakemlerimizn de bu seviye ulaşması gerekir... Liverpool-Chelsea maçında oyuncular hakeme itiraz bile etmedi. Türkiye'de benzer bir durum yaşanır diye umut ediyorum. Oyuncuların kadın hakemlere yaklaşımı daha ılımlı olur ve fayda sağlanır."

Abdullah Avcı: "Yurt dışında kadın fizyoterapislet var, hakemler var. Kadınların sayısını çoğaltırsak, daha bir ciddiyet ve gelişim sağlarız. Kadın hakeme gelince sıcak bakarım."