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İlk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Beninli file bekçisi Fabien Farnolle'nin ırkçı saldırıya uğradığını dile getirdi.

Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Yalçın, "Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun şeyi yapmışlar. Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık" dedi.

"YAŞANANLAR UTANÇ VERİCİ"

Farnolle de karşılaşma sonrası TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.