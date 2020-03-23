Kanada ve Avustralya Tokyo Olimpiyatlarına katılmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin(IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteleme kararını düşünceklerini açıklamasının ardından Kanada'da Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri, erteleme kararı gelmemesi halinde Tokyo'ya sporcu yollamayacaklarını açıkladı.



açıklamada; "Kanada Olimpiyat Komitesi olarak, Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) oyunları bir yıllığına ertelemeye davet ediyoruz. Ertelemenin getireceği olan karmaşıklıkları tanımakla birlikte, hiçbir şey sporcularımızın ve dünya toplumunun sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değildir" denildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, corona virüs salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu. Tokyo 2020 Olimpiyatları Yöneticisi Yoshiro Mori ise oyunların iptal etmeyecekleri dile getirdi.



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"KARANLIK BİR TÜNELİN İÇİNDE İLERLİYORUZ"



IOC Başkanı Thomas Bach, oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme aldı. Bach, mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "İnsan hayatı, olimpiyatlar da dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleyeceğimiz en önemli prensip, virüs salgınına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. En büyük umudum, ulusal ve uluslararası federasyonlar ve sporcularımızın da yardımıyla doğru çözümü bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak.



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