UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Vodafone Park'ta 1-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya'da LASK Linz'e konuk oldu.



LASK Linz'e 2-1 yenilen Beşiktaş, ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıktı. Beşiktaş'a turu getiren isim 90. dakikada attığı golle Negredo oldu.



Maça baskılı başlayan ev sahibi LASK Linz ilk dakikadan itibaren Beşiktaş kalesinde golü aramaya başladı. İlk 15 dakika oyunun kontrolünü rakibine veren Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurdu. Yavaş yavaş rakip kaleye yüklenen Kara Kartal pozisyonlar bulsa da oyunda tam anlamıyla hakiyeti eline alamadı. İlk yarının sonlarında tempoyu arttıran LASK Linz, 42. dakikada Victor ile golü buldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi: 1-0



GOL: Oğuzhan Özyakup'un orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor'a gönderdi. Savunmada Roco'dan sıyrılan Victor'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ PARTİZAN OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibi Sırbistan ekibi Partizan oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz’i eledi ve bir üst tura yükseldi.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 23 Ağustos’ta rövanş maçları ise 30 Ağustos’ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.