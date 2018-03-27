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Karadağ-Türkiye maçı

Spor

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oluyor. İkinci yarı Milliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

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A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 20.10'da başladı.

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Maçın 11.dakikasında Cengiz Ünder ile Milliler 1-0 öne geçti.

23.dakikada Milliler Okay Yokuşlu ile farkı 2'ye çıkardı.

Karadağ, 45.dakikada Ivanic ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Karadağ: Petkovic, Marusic, Savic, Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic, Vesovic, Ivanic, Beqiraj

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

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