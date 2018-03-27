Karadağ-Türkiye maçı

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 20.10'da başladı.
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Maçın 11.dakikasında Cengiz Ünder ile Milliler 1-0 öne geçti.
23.dakikada Milliler Okay Yokuşlu ile farkı 2'ye çıkardı.
Karadağ, 45.dakikada Ivanic ile farkı 1'e indirdi: 2-1
Karadağ: Petkovic, Marusic, Savic, Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic, Vesovic, Ivanic, Beqiraj
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun