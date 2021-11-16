Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı.



Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu.



2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlacak.



İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Caner, Berat Özdemir, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak



Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic