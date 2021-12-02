Kasımpaşa – Beşiktaş Süper Lig 15’inci hafta mücadelesi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Ligde çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oluyor.



Beşiktaş’ta 4-0’lık Giresunspor mağlubiyetinden sonra yönetim Sergen Yalçın’la yola devam etme kararı almıştı.



Süper Lig’de son 4 maçını kaybeden Beşiktaş puan durumunda 20 puanla 10’uncu sırada bulunuyor.



Kasımpaşa Süper Lig’de 10 puanla 19’ncu sırada bulunuyor.



Düşme potasında yer alan ve kendini yukarılara taşımak isteyen Kasımpaşa’a ise ligde daha yukarılarda bulunmayı hedefliyor.



KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ SÜPER LİG 15’NCİ HAFTA MÜCADELESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?



Süper Lig’in 15’nci haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş mücadelesi 3 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hakem Mete Kalkavan yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Kasımpaşa’da Nabil Dirar ve Loret Sadiku sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Hajradinovic ve Umut Bozok ise kart sınırında bulunuyor.



Beşiktaş’ta ise geçen hafta Giresunspor karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Mert Günok dışında Gökhan Töre, Alex Teixeira, Miralem Pjanic sakatlıkları sebebiyle takımlarına katkı sağlayamayacaklar.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



KASIMPAŞA: Erdem, Feyzi, Tarkan, Brecka, Ben Ouanes, Travnik, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Mehmet, Ghezzal, N’Koudou, Larin, Batshuayi

"BEŞİKTAŞ - SERGEN YALÇIN İLİŞKİSİ DİKİŞ TUTMAZ"