Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 28.02.2022 - 11:24 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 14:12

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Toto 'de oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrılan , bugün (28 Şubat Pazartesi) 'nın konuğu olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

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