Katar’dan 2022 FIFA Dünya Kupası için 5 yıldızlı stadyum

Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Eğitim Şehri’nde inşa edilen “Diamond in The Desert” (Çöldeki Elmas) adlı stadyumun tamamlandığı bildirildi. Böylelikle, gelecek yıl Dünya Kupası karşılamalarına ev sahipliği yapacak ülkede yapılacak 8 stadyumdan 3’ü tamamlanmış oldu.



Elmas benzeri üçgen bir tasarıma sahip olan 40 bin seyirci kapasiteli stadyumun Güneş gökyüzünde hareket ettikçe cephesinin rengi değişiyor.

Katar 2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Müdürü Nasser Al Khater, “Stadyumu benzersiz kılan, aynı zamanda mirasımızın önemli bir parçası olan Eğitim Şehri’nin kalbindeki yeri... Eğitim Şehri, sekiz uluslararası üniversitenin uydu kampüsleri de dahil olmak üzere çeşitli eğitim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Diamond in the Sesert, Dünya Kupası'ndan sonra öğrencilerin eğlence ve spor tesisleri olarak kullanabilecekleri bir stadyum olacak” ifadelerini kullandı.

KATAR'IN İLK BEŞ YILDIZLI STADYUMU



Diğer taraftan, stadyum Küresel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi tarafından ülkede 5 yıldız verilen ilk spor kompleksi olma özelliğini taşıyor. Al Khater, “Diğer tüm stadyumlarımızzın dört yıldızı var. 5 yıldızlı olması onu özel kılan başka bir özellik. Yapımında yüzde 25 geri dönüşümlü malzemelerden yararlandık” dedi.



Katar’da 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında daha önce Khalifa International ile Al Janoub stadyumları tamamlandı Organizatörler, bu yılın sonuna kadar iki stadyumun inşasının daha tamamlanmasını bekliyor: Al Rayyan ve Al Bayt stadyumları.



022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek ve müsabakalarda 32 futbol takımı şampiyon olmak için mücadele verecek. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, Katar, FIFA tarfından ev sahibi ülke ilan edildi. Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacak.