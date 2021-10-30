Kaybedenler'in maçında kazanan ManU

Son dönemde takımlarının başarısızlığı ile koltukları sallantıda olan Manchester United teknik direktörü Ole-Gunnar Solskjaer ve Tottenham teknik direktörü Nuno Esprito'nun kozlarını paylaştığı karşılaşmada rahat nefes alan taraf Kırmızı Şeytanlar oldu.



Tottenham'ın sahasında oynanan karşılaşmada Manchester United, ilk yarıyı Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikada gelişine yaptığı vole vuruşu ile 1-0 önde tamamladı. Ronaldo'nun 64. dakikada şık bir çalım ve savunma arkasına attığı ara pası tamamlayan Edinson Cavani farkı 2'ye çıkarırken, 86'da Marcus Rashford'un golü skoru belirledi: 0-3



Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Manchester United puanını 17'ye çıkarıp zirveyle arasındaki puan farkını 8'de tutarken, son 7 maçında 5. mağlubiyetini alan Tottenham 15 puanda kaldı.