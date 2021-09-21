Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 6. hafta maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yarın akşam Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Peki Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

ntv.com.tr 21.09.2021 - 07:46

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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5 maç sonunda topladığı 8 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray, sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlasa da daha sonraki süreçte umduğunu bulamadı.

Son 3 haftada 2 galibiyet alan ancak son haftada deplasmanda Hatayspor’a 2-1 kaybeden Kayserispor ise 7 puanla 10. sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda 22 Eylül 2021 Çarşamba akşamında saat 20.00’da oynanacak Kayserispor Galatasaray maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor ile Galatasaray arasında Çarşamba günü oynanacak olan ligin 6. hafta karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35 ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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