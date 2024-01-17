Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda başkentin köklü ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabaka öncesi maça dair ayrıntılar da başta iki takıma gönülveren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda 5. tur heyecanı Kayserispor ve Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Bu maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve tarihi gibi ayrıntılar yer alıyor. İşte, Kayserispor-Gençlerbirliği maçı hakkında bilgiler...

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 15:00'de başlayacak.

Müsabaka, A 'da canlı yayınlanacak.

18 OCAK ZKT PROGRAMI

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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