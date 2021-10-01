Kayserispor - Trabzonspor Süper Lig 8. hafta maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

Kayserispor, Süper Lig’in sekizinci haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlıyor.



Ev sahibi Kayserispor 11 puanla 8’nci sırada.



Trabzonspor ise ligde iyi bir çıkış yakalayarak 15 puanla 2’nci sırada bulunuyor.



İki takımın aralarında oynadığı son 5 maçın üçünü Trabzonspor kazanırken iki maçta berabere bitti.

Trabzonspor kazanması halinde maç fazlasıyla lider olacak.



KAYSERİSPOR – TRABZONSPOR SÜPER LİG 8’NCİ HAFTA KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Kayserispor – Trabzonspor Süper Lig 8’nci hafta karşılaşması 2 Ekim Cumartesi günü 16.00’da oynanacak. Mücadele BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ev sahibi Kayserispor’da Campanharo ve Gökhan Sazdağı sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



Trabzonspor’da ise Vitor Hugo ile Hüseyin Türkmen kart cezalısıyken Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Koita sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Mensah, Emrah, Thiam, Cardoso



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ié, Denswill, İsmail, Hamsik, Berat, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

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