Kayserispor'da 3 futbolcu pozitif çıktı

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha Covid-19 salgınına yakalandı.

Haberler - İHA 08.02.2022 - 14:32 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 14:43

Kayserispor'da 3 futbolcu pozitif çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha corona virüs salgınına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun coronavirüs testleri pozitif çıktı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın corona virüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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