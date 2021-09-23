Kayserisporlu Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu

La Liga devi Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.





17 yaşındaki Emre, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.



Emre Demir'in transfer detayları:



🔸 2 milyon euro bonservis ve bonuslar

🔸 2027 yılına kadar anlaşma

🔸 400 milyon euro serbest kalma bedeli



Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Sağı işaret etmek Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.