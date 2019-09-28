Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse, 0-0 biten derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Geldiğimden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye saygıdır. Kendimi bu ülkeye ait hissetmek istiyorum" diye konuştu.

Alman futbolcu mücadeleyi ise, "Sıkı bir derbiydi. İki takım da pozisyonlara girdi. Biz biraz daha üstün gibiydik. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz" sözleriyle değerlendirdi.