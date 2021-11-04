Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 21:28 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 21:31

Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem, Hint rakibi Shiva Thapa'yı mağlup ederek de yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı İskoç rakibi Reese Lynch'i yenen Kerem, bu sonuçla gümüş madalyayı garantilemiş oldu.

Milli sporcu, finalde Küba’dan Andy Cruz Gomez ile Ermenistan’dan Hovhannes Bachkov karşılaşmasının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.

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