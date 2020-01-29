Kobe Bryant'ın kaza yaptığı helikopterde uyarı sistemi olmadığı iddiası

Efsanevi Basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Kobe'nin yolculuk ettiği Sikorsky S-76b tipi helikopterde uyarı sistemi bulunmuyor. Kobe'nin helikopterinde bulunmayan sistemin pilotları yüksek yeryüzü koşullarıyla karşılaştıklarında çarpmalara karşı uyardığı belirtiliyor.



Uzmanlar bu cihazın kazanın olmasının önüne geçip geçmeyeceği konusunda henüz kesin bir yorumda bulunmadı.

''UÇUŞ İZNİ YOK''



ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu ayrıca helikopterin bu denli sisli ve bulutlu hava koşullarında uçma izninin olmadığını duyurdu.



PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ



Yaşanan kazanın şiddeti nedeniyle Kobe Bryant'ın kimliğinin ancak parmak izinden tespit edilebildiği de belirtiliyor.



Kobe Bryant'in 13 yaşındaki kızı dahil 9 kişiyi taşıyan helikopter Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrindeki bir tepeye çakılmıştı. Kazanın nedeniyle ilgili olarak hava koşullarının yanı sıra diğer ihtimaller de araştırılıyor.



Kazayla ilgili ön raporun yaklaşık 10 gün içinde hazır olacağı açıklandı.

VİDEO: KOBE BRYANT'IN ARDINDAN