Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez 56 yaşında vefat etti (Hüseyin Üzülmez kimdir?)

Kartepe Belediyesinin de önceki dönem başkanı olan Hüseyin Üzülmez, uzun süredir pankreas kanseri tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Üzülmez'in vefatıyla ilgili Kocaelispor, "Eski başkanımız Hüseyin Üzülmez'i maalesef kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Şampiyon takımın şampiyon Başkanı, bu şehir seni unutmayacak!" mesajını paylaştı.

CENAZESİ ŞEVKATİYE’DE

Dün akşam saatlerinde rahatsızlığı artan Hüseyin Üzülmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 kız babası olan 56 yaşındaki Üzülmez’in cenazesi bugün Şevkatiye Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Şevkatiye Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kocaelispor'un önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez'in bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ KİMDİR?



Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde 23 Aralık 1965 tarihinde doğan Hüseyin Üzülmez, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 2009 ile 2014 yılları arasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı, 2014 ile 2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanı ve Haziran 2019 ile Eylül 2020 yılında Kocaelispor Başkanı olarak görev yaptı. Hüseyin Üzülmez, 2020 yılında kendisine pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılarak tedavisine yoğunlaştı.