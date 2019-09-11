Fenerbahçe başkanı seçildiği günden bu yana kulübün efsanelerine hak ettikleri değeri vereceklerini söyleyen Ali Koç'un en büyük hayali ilerleyen dönemlerde Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun yer aldığı bir kenar yönetimini kulübede görmek.

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde B lisansı alan Alex göreve hazır. Futbola devam eden kaptan Emre ise bir yandan da sahada mentorluk yaparak, kendisini geleceğe hazırlıyor.

VOLKAN ŞİMDİLİK TRİBÜNDE



Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez eşofmanla, teknik ekibin bir parçası olarak sahaya çıkan ve kulübede Ersun Yanal'ın yanında oturan Volkan Demirel buna karşın sezon sonuna kadar tüm resmi maçları tribünden izleyecek. Zira tecrübeli eldivenin antrenör lisansı yok. TFF'nin UEFA B antrenörlük kurslarının ilkine katılacak olan Volkan Demirel 10 günlük bu kurstan sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni bir 10 günlük kursa katılıp sınava girecek ve en erken Haziran 2020'de antrenörlük lisansına kavuşacak.



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