Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

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UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam oynanacak 6. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİNE VEDA EDİYOR

Fenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek.

UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşam (9 Aralık Perşembe) oynanacak maçlarla kesinleşecek.

Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.



KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.



Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.