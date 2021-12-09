Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:18

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam oynanacak 6. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİNE VEDA EDİYOR

, bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek.

UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşam (9 Aralık Perşembe) oynanacak maçlarla kesinleşecek.

Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...