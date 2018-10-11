Süper Lig'e verilen milli maç arasında Osmanlıspor ile cumartesi günü hazırlık maçı yapmayı planlayan Atiker Konyaspor, bu maçı iptal ettiklerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.



Atiker Konyaspor'un aldığı kararın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından "Konyaspor'un forma tanıtımını, Netflix formatında bir video kliple yapmasını anlamak mümkün değil. Netflix ideolojik bir projedir. Netflix dizisindeki la casa de papel karakterleri ve devrimci çav bella marşıyla klip yapmak kimin aklına geldiyse, Konyalılar hesabını sormalı" twitinin ardından maçı iptal ettiklerini açıklaması, bu mesaja tepki olarak değerlendirildi.

KONYASPOR’UN FORMA TANITIMINI, NETFLİX FORMATINDA BİR VİDEO KLİPLE YAPMASINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

NETFLİX İDEOLOJİK BİR PROJEDİR.

NETFLİX DİZİSİNDEKİ LA CASA DE PAPEL KAREKTERLERİ VE DEVRİMCİ ÇAV BELLA MARŞIYLA KLİP YAPMAK KİMİN AKLINA GELDİYSE KONYALILAR HESABINI SORMALI... pic.twitter.com/cGMa3S7aDa — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Ekim 2018