Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında liderlik için sahaya çıkıyor.

Bordo mavili ekip bugün (23 Eylül Perşembe) Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na konuk olacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR maçI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bugün (23 Eylül Perşembe) saat 17:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Ligin ilk 5 haftasında 13 puan elde ederek averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, ilk sırada bulunan Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. İyileşen forvet oyuncusu Djaniny Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Endri Çekici, Amir, Soner, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius