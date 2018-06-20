Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yeşil Beyazlı ekipten şu açıklama yapıldı:



"Atiker Konyaspor’umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan

Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte

kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.



Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat

Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın’a bugüne kadar

Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki

kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMASI

Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştıklarını belirtti.



Çınar, "Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardık. İnşallah hocamız yarın Konya'ya gelecek ve ertesi gün de imzaları atacağız. Rıza hoca, görüşmelerimizde transfer konusunda belirli bölgelere 3-4 takviye yapılmasını istedi. Atiker Konyaspor'umuzun da Rıza hocanın da hedefi başarılı olmak. Yani hedef, Konyaspor'u sadece ligde tutmak değil, ilk 5'in içerisine sokabilmek." diye konuştu.



Öte yandan, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut Kocaman ile görüşmek istediklerini ancak kendisinin hiçbir takımı çalıştırmayacağını öğrendikleri için teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:



"Açıkcası Aykut Kocaman beklendi. Aykut hoca telefonlarını kapatınca anlaşıldı ki Konya'ya gelmiyor. Sadece Konyaspor değil, hiçbir kulübü çalıştırmayacağı anlaşıldı. Ocak ayına kadar dinleneceği söylendi. Biz de zaman kaybetmemek için Rıza hocaya yöneldik. İnşallah Rıza Çalımbay camiamız için hayırlı olur. Konya, hocamıza sahip çıkıp destek verirse Konyaspor yeni sezonda inşallah başarılı olacaktır."