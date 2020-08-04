Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanç maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

5 Ağustos'ta oynanacak Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL İÇİN AVANTAJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.

Turuncu-lacivertlilerin, Danimarka'da oynanacak maçta alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. İstanbul ekibinin, 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırsa, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de skorun değişmemesi halinde penaltı atışları çeyrek finale yükselecek ekibi belirleyecek.

Kopenhag'ın iki farklı galibiyeti durumunda ise çeyrek finale Danimarka temsilcisi yükselecek.

TURU GEÇERCE RAKİP BÜYÜK OLASILIKLA MANCHESTER UNITED



Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.



Manchester United, son 16 turu ilk maçınca Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.



KOPENHAG'DA SANTOS YOK



Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek. Uruguaylı futbolcu, İstanbul'da oynanan maçta sarı kart görerek, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.



Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.



KOPENHAG LİGİ 2. BİTİRDİ



Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamladı.



Midtylland'ın 82 puanla şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde, Kopenhag topladığı 68 puan ile sezonu 2. sırada bitirdi.