Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Kopenhag deplasmanında sahada olacak.

İlk mücadeleyi sahasında 2-1 kaybeden Sivasspor turu atlamak için kazanmak zorunda.

Her türlü beraberlik ve galibiyette Kopenhag ekibi turu geçen taraf olacak.

KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?





Parken Stadı'nda bu akşam (26 Ağustos Perşembe) TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Müsabakada ev sahibi ekipte Oviedo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Temsilcimizde ise Henrique ve Appindangoye devam eden sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind.



Sivasspor: Ali, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Kayode, Hakan, Okechukwu, Gradel, James.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

