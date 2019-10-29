Korfbol Milli Takımı şampiyonaya hazır

01-03 Kasım 2019 tarihlerinde Ukraynanın Lviv kentinde yapılacak olan 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaların katılacak olan Korfbol Milli Takımı Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonunda yaptığı 2 günluk kamp dönemini tamamlayıp şampiyonayı bekliyor.



7 ülkenın katılacağı Ön Eleme Müsabakalarında Milli Takımımız ilk 2 sırayı alarak 2020 yılılnda Polonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmayı hedefliyor.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takımımız Başantrenörü Yüksel Abdikoğlu “2 günlük kampımız çok verimli geçti. Sporcularınız özveriyle ve fedakarca çalıştılar. Ukraynadaki müsabakalar sonunda Polonyada yapılacak olan Finaller için teknik-taktik ve mental olarak hazır durumdayız. Sporcularımız ellerinden geleni yapıp finallere kalacak dereceyi alacaklarını ve ülkemizi bayrağımızı en iyi bir şekilde temsil edeceğimizi söyledi.