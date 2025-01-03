Korsan maç yayını ve yasa dışı bahis: 30 sunucu ve 100 alan adına el konuldu

Avrupa çapında ve çok sayıda yargı alanında işbirliğinin görüldüğü Europol ve Bulgaristan polisi öncülüğündeki bir soruşturma, dünya çapında 22 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan yasadışı yayın ve IPTV platformlarından oluşan bir ağı çökertti.



Kod adı 'Kratos' olan operasyonla, 2.500'den fazla televizyon kanalını yasadışı olarak dağıtan bir şebeke çökertildi ve 560'tan fazla korsan hizmet satıcısı tespit edildi.



112'den fazla arama ve el koyma gerçekleştirildi, en az 29 sunucu ve 270 IPTV cihazı ele geçirildi ve ayrıca yasadışı faaliyetlerle bağlantılı 100 alan adı ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi ve yaklaşık 1,6 milyon € değerinde kripto para birimi ve 40.000 € nakit para ele geçirildi.



UEFA ve İspanya La Liga, yasadışı içeriğin belirlenmesine ve sinyalin kaynağının tespit edilmesine yardımcı olarak soruşturmaya işbirliği yaptı.



LaLiga'dan yapılan resmi açıklamada, "Operasyona Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Romanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke katıldı. Eylemin koordinasyonunda Europol, Eurojust ve Ses-Görüntü Korsanlığına Karşı İttifak'ın (AAPA) desteği önemli rol oynadı." denildi.



2024 Avrupa Şampiyonası ve Paris Olimpiyat Oyunları'nın da dahil olduğu 2024 yazındaki spor etkinliklerinin arka planında, soruşturma aynı zamanda yasadışı platformların hak korsanlığı yaptığı Kuzey Makedonya, Yunanistan Cumhuriyeti, İspanya, Letonya, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda, Romanya, Portekiz ve diğerleri gibi bir dizi başka ülkede de harekete geçilmesini tetikledi.



Film, dizi ve TV kanalları (spor kanalları dahil) gibi yayın hizmetlerinden yasadışı materyal dağıtımına yönelik yürütülen soruşturmada 102 şüpheli tespit edildi, bunlardan 11'i tutuklandı.



Açıklamada şunlar belirtildi: “Operasyon Kratos, Avrupa Komisyonu tarafından kurulan EMPACT platformunda 'Fikri Mülkiyete Karşı Suçlar, Mal ve Para Birimi Sahteciliği' önceliği altında Operasyonel Eylem 3.2'nin doğal bir devamı niteliğindedir ve yasadışı yayın ve yasadışı IP TV ile mücadele çabalarında önemli bir kilometre taşıdır. Bu operasyon, dijital korsanlıkla ve sahte malların yasadışı ticaretine karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin önemli bir işareti olup, Bulgaristan ve ortaklarının fikri mülkiyeti koruma ve çevrimiçi güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir.”