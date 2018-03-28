Kulüp borcunun faturası yönetime çıkacak

Geçmiş yönetimlerden kalan borçlar nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği bir ortamda, Etimesgut Belediyespor'un tüzüğünde önemli bir değişikliğe gidildi. Genel kurulda tüzüğe eklenen maddeyle kulüp borcundan yönetim sorumlu tutulacak.

Tüzük değişikliğiyle ilgili bilgi veren kulüp başkanı Hasan Kartal, "Etimesgut Belediyespor'da buna başladık. Türk sporuna örnek olacağı düşüncesindeyim. Seçildiği dönem itibarıyla kulübün yapacağı borçların tamamından yönetim sorumlu olacak" dedi.

"BORCU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAKLAR"

Kartal, borcun da yönetim içinde paylaşılacağını belirterek, "Başkana yüzde 60, yönetim kuruluna yüzde 40 düşündük. Yani bir yönetimin borcu 1 milyon ise 600 bin lirası başkanın, 400 bin lirası da yönetim kurulunun. 400 bin lira da yönetim kurulu üyelerine bölünecek. Borcu ödemekle yükümlü olacaklar" diye konuştu.

"Herkes düzgün yönetecek. Herkes borçlanırken düşünecek. Neticede kendisi ödeyecek" diyen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Spor Toto Süper Lig'deki bir kulübü yanlış yönetmezseniz, bir yönetici hiç para vermeden kesinlikle idare edebilir. Çünkü ne yapacak, har vurup harman savurmayacak. Yüksek bedellerle, garanti ödemelerle sporcu almayacak. Onların altına imza atmayacak. Sözleşmenin altına bir imza atıyorsa onu düşünecek. Ondan sonra gelen para rahat bir şekilde kulübü idare eder"

"KULÜBÜ KENDİ ŞİRKETİNİ YÖNETİYORMUŞ GİBİ İDARE EDERSEN HİÇ PROBLEM OLMAZ"

Kartal, oluşabilecek borcun ödenmemesi durumunda nasıl bir yol izleneceğini anlatarak, "Bir yönetim geldi, 1 milyon borçlandı ve yönetimi devretti. Başka bir yönetim geldiğinde anında o yöneticilere bu maddeyi tebliğ edecek. Borçlarını belirleyecek ve noter aracılığıyla onlara tebliğ edecek. Tebliğ ettikten sonra 2 ay içinde ödemezse yasal yollara gidecek. Eğer yasal yollara gitmezse kendisi de sorumlu olacak. Yeni seçilen yönetim bunu savsakladı ve sümen altı ettiyse o zaman kulübün, derneğin üyelerinden bir kişi, yasal yollara başvurabilecek. Yani bu işin kaçışı yok" ifadelerini kullandı.

Söz konusu değişikliğin yönetim içinde denetimi de beraberinde getireceğini vurgulayan Kartal, "Şimdiki sistemde kulüp yönetimlerinde en fazla 3-4 kişi etkili oluyor. Diğer üyeler muhasebeyi, mali durumu bilmiyor ama yeni sistemde bilmek zorunda. Çünkü başkanı da kontrol edecek. Öyle har vurup harman savurmak yok. Artık tüm yönetim beraber kulübü yönetecek. Alttaki mecburen kontrol edecek. Etimesgut Belediyespor yönetiminde 7 kişiyiz. Herkes ilgili, yoksa ödeyecekler. Akıllı bir yönetim, hiç borcumuz yok. Kulübü kendi şirketini yönetiyormuş gibi idare edersen hiç problem olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜPLER DÜZGÜN YÖNETİLİR"

"Bu maddeyi koyduğunuz zaman kulüplere yönetici bulamayabilirsin" ifadesini kullanan Kartal, "Fakat yönetime düzgün insanlar gelir. Kulüpler düzgün yönetilir. Samimi söylüyorum, eğer bu maddeyi kulüpler tüzüklerine koysun, Türk futbolu kesinlikle kurtulur. Bir daha sorun olmaz. İçinde bulunduğumuz şartlarda sporda kurtuluşun tek maddesi bu olduğu da görülür. Yani bunu koyduktan sonra kulüplerin bir sıkıntı yaşamayacağından son derece eminim" şeklinde görüş belirtti.

"BU MADDEYİ 2. VE 3. LİGLERDE MUTLAK SURETLE KOYMAK LAZIM"

Kartal, kulüplere çağrıda bulunarak şunları kaydetti: "Bu maddeyi 2. ve 3. liglerde mutlak suretle koymaları lazım. Yukarıya doğru çıktığınızda biraz zor, cesaret ister ama cesaretli yöneticilere söylüyorum, mutlaka bu tüzük değişikliğindeki maddeyi koymaları lazım. Koyarlarsa o kulübü kurtarırlar. Kulübün kurtuluşu budur. Spor Toto Süper Lig kulüplerinde bazı temelleri iyi attıktan sonra bu maddeyi koyabilirsiniz. Kulüpler çok borçlu. Bu borcun içerisinde yine orada tutunabilmek için biraz daha borçlanmaya gidiyorlar. Fakat bir gün patlayacak ve aşağıya doğru gidecek"

"ÖYLE SÖZLEŞMELERİN ALTINA YÖNETİCİLER İMZA ATIYOR Kİ AKLINIZ DURUR"

Hasan Kartal, söz konusu değişiklikle kulüplerin yüksek bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmak yerine altyapıya yöneleceğine işaret etti.

Kulüplerin bütçelerinin önemli bir kısmını yabancı futbolcu transferlerine harcadığını belirten Kartal, "Öyle sözleşmelerin altına yöneticiler imza atıyor ki aklınız durur. Adam oynasa da oynamasa da parasını alıyor. Artık oynamadığı zaman 'ben para vermem,

bunu sözleşmeye yazalım' diyecek. Kulüpler nasıl ayakta duracak? Mecburen alttan sporcu yetiştirecek." yorumunu yaptı.